"Планы Рябова после завершения карьеры? Я не буду говорить об этом, потому что, насколько я знаю, он все равно останется в клубе. Думаю, что для него найдут работу, потому что он этого заслуживает. Это тот человек, который очень много игр сыграл за Кривбасс, поэтому только уважение и почтение к этому человеку. Я ему очень благодарен за эти 2 сезона.

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Он, возможно, не так много играл, но он всегда был с командой. Рябов был душой команды. Иногда нужны такие люди, которые могут очень хорошо влиять на все в раздевалке. Он – как душа раздевалки. Поэтому я очень ему благодарен. Рябов полностью заслуживает также эту бронзу. И он принял правильное решение, что на этом решил уйти из футбола. Это очень классно, потому что, возможно, бывает так, что другого шанса может и не быть такого.

Я ему желаю, чтобы то, что он захочет и выберет, у него все получилось, и он рос как специалист. Если тренер – то как тренер, если спортивный директор – то спортивный директор, если тренер детской академии – также. Всего ему наилучшего", – поделился Вернидуб в эфире УПЛ ТВ.

Заметим, что 34-летний Рябов провел свой последний матч за Кривбасс во встрече против Миная. Вячеслав является воспитанником Кривбасса и успел поиграть за Горняк, Колос и польскую Унию Солец, а в этом сезоне сыграл в 6 поединках за криворожан.

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