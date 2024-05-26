"Он – как душа раздевалки": Вернидуб – об игроке Кривбасса, который завершил карьеру после последнего матча сезона
Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб поделился мыслями относительно защитника Вячеслава Рябова, который решил повесить бутсы на гвоздь.
"Планы Рябова после завершения карьеры? Я не буду говорить об этом, потому что, насколько я знаю, он все равно останется в клубе. Думаю, что для него найдут работу, потому что он этого заслуживает. Это тот человек, который очень много игр сыграл за Кривбасс, поэтому только уважение и почтение к этому человеку. Я ему очень благодарен за эти 2 сезона.
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Он, возможно, не так много играл, но он всегда был с командой. Рябов был душой команды. Иногда нужны такие люди, которые могут очень хорошо влиять на все в раздевалке. Он – как душа раздевалки. Поэтому я очень ему благодарен. Рябов полностью заслуживает также эту бронзу. И он принял правильное решение, что на этом решил уйти из футбола. Это очень классно, потому что, возможно, бывает так, что другого шанса может и не быть такого.
Я ему желаю, чтобы то, что он захочет и выберет, у него все получилось, и он рос как специалист. Если тренер – то как тренер, если спортивный директор – то спортивный директор, если тренер детской академии – также. Всего ему наилучшего", – поделился Вернидуб в эфире УПЛ ТВ.
Заметим, что 34-летний Рябов провел свой последний матч за Кривбасс во встрече против Миная. Вячеслав является воспитанником Кривбасса и успел поиграть за Горняк, Колос и польскую Унию Солец, а в этом сезоне сыграл в 6 поединках за криворожан.
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