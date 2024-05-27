"Это был последний матч сезона, поэтому нужно было показать достойный футбол перед собой и болельщиками. Думаю, мы заслужили результат своей игрой, тем, как мы бились, несмотря на турнирное положение. Мы показали хорошую игру и одержали победу.

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Мой гол, который стал первым в сезоне? Была хорошая атака, начался какой-то сумбур в штрафной площади Руха. Так получилось, что мяч отскочил ко мне. Получилось попасть в ворота и забить гол. Если честно, я очень рад, ведь у меня была травма, и этот мяч помог мне психологически. Также он помог команде одержать победу.

Чувствовалось ли давление от Руха? У нас есть команда и каждый бьется всегда друг за друга. Несмотря на то, кто выходит в стартовом составе, а кто на замену, всегда надо показывать уровень, давать стимул и конкуренцию, чтобы быть в команде Динамо.

Личные итоги сезона? Как видите, получал мало игрового времени. Но это второстепенное. Меня немного выбила из колеи травма. Но я не останавливался, работал, знал, что я это делаю для себя. В первую очередь нужно было восстановиться и помочь команде, несмотря на то, в каком положении мы находились", – поделился Царенко в комментарии официальному сайту Динамо.

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