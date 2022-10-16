Шахтер и Динамо сыграли первое и единственное Классическое в 2022 году (3:1). Счет и обзор матча УПЛ 16 октября 2022 года читайте на "Футбол 24".

В случае победы Шахтер отрывался от Динамо на 7 очков в турнирной таблице УПЛ. Победа киевлян позволяла им приблизиться к "горнякам" на расстояние одного пункта. Чья-то победная серия должна была прерваться – перед Классическим команда Луческу выиграла три подряд поединка УПЛ, а у Шахтера была 4-матчевая победная серия в чемпионате. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00 на Арене Львов.

На неделе обе команды сыграли в еврокубках, вернувшись в Украину с разным настроением. "Горняки" на последних секундах упустили победу над Реалом в Лиге чемпионов (1:1), но сохраняют шансы на выход в 1/8 финала. А вот подопечные Мирчи Луческу потерпели четвертое поражение в Лиге Европы, проиграв Ренну 0:1. Соответственно шансов на плей-офф Лиги Европы у киевлян уже нет. Максимум, светящий Динамо, – это Лига конференций.

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Игор Йовичевич выпустил тот же состав, что вышел с первых минут против Реала – тренер Шахтера решил ничего не менять. Мирча Луческу сменил левый фланг – в защите румын доверился Вивчаренко вместо Дубинчака. В полузащите Караваев сменил Гармаша, а Ванат вышел на острие атаки вместо Беседина.

Уже легендарный защитник Азовстали Михаил Дианов нанес символический первый удар по мячу, а старт игры получился довольно активным. Первый момент был за Динамо. Быстрый Владислав Ванат выбежал в контратаку, получил пас от Тымчика и пробил в Трубина, который без проблем забрал мяч. Тут же Вивчаренко получил желтую и привез опасный штрафной, который исполнил Зубков. Реалу Александр забил дважды, а тут не получилось – стенка. В общем Екатерина Монзуль показала три желтых за первые 14 минут – кроме Вивчаренко, предупреждения получили Михайличенко и Ванат. Несмотря на это, игра не была грубой.

Владислав в первом тайме был одним из лучших в составе Динамо. В одном из эпизодов молодой нападающий зацепился за мяч в центре поля и в падении отбросил на Шепелева, который неточным пасом испортил атаку. Интересное начало, неплохие скорости и в общем ровная игра – старт Классического вселял надежду.

Александр Зубков свой первый момент упустил. Вингер один в один качнул Сироту и с правой пробил в дальний угол. Нещерет не достал, а мяч прокатился рядом со штангой. Но на 29-й минуте Шахтер забил. И автором гола стал тот же Александр Зубков. Михаил Мудрик подал угловой, Траоре выиграл борьбу у Забарного и сбросил на линию вратарской. Зубков опередил Вивчаренко и расстрелял Нещерета. 1:0. Александр забил в четвертом матче подряд.

Пропущенный гол добавил уверенности "горнякам". Лишь на 39-й минуте перспективный момент возник у Виталия Буяльского, но лидер Динамо поскользнулся. Шахтер мог закрывать игру – на 43-й минуте номинальные хозяева получили право на пенальти. Нещерет отразил удар головой Траоре (или Конопли), но первым на подборе был Мудрик, которого сбил Тфмчик.

Екатерина Монзуль указала на 11 метров, VAR подтвердил решение, а Лассина Траоре не переиграл Руслана Нещерета! Шикарный сейв кипера Динамо оставил "бело-синих" в игре. Шахтер выиграл первый тайм с минимальным преимуществом.

Второй тайм начался просто космически. Сначала был гол Динамо. Цыганков подал штрафной, Ванат опередил Бондаря и расстрелял головой Трубина. 1:1 – наказание за незабитый пенальти пришло очень быстро. Но радовались киевляне меньше минуты – Мудрик сместился с фланга в центр и бильярдным ударом с линии штрафной вогнал в дальний угол. Первый гол Михаила в УПЛ 2022/23. Безумный старт второй половины игры.

Степаненко мог закрывать игру после паса Зубкова, но Нещерет спас после мощного удара капитана Шахтера. Трубин спас Шахтер,отбив мощный выстрел Вивчаренко. Константин уже пробил и упал после подката Бондаря – Монзуль и VAR нарушения не увидели. Конопля очень грубо скосил Караваева – только желтая. Пошли страсти.

Тройная замена от Луческу. Дубинчак, Гармаш и Кабаев вышли вместо Вивчаренко, Шепелева и Тымчика. Но на 69-й минуте свою команду подвел Забарный. Илья неудачно принял мяч после скидки от партнера и сбил Сикана, который обокрал динамовца и выбегал один на один. Фол последней надежды и справедливая прямая красная от Монзуль.

Численное преимущество "горняки" реализовали молниеносно. На 74-й минуте Мудрик вывел Сикана на пустые ворота, а Даниил направил мяч в сетку. Нещерет теоретически мог опередить Мудрика, но решил не выходить из ворот и прогадал. 3:1.

Луческу после удаления снял Кабаева, который отыграл едва 10 минут, выпустив Дениса Попова. Странное решение тренера Динамо – 7 минут команда играла без центрального защитника, наставник не сделал замену, а команда пропустила и потеряла практически все шансы на очки.

Классный шанс был у Буяльского, который оказался почти перед Трубиным. Виталий слишком долго решал, что делать, и Бондарь заблокировал его удар. В конце матча Караваев получил повреждение в столкновении с Петряком и покинул поле, а счет больше не изменился. Сикан мог оформить разгром, но не реализовал выхододин на один.

3:1 – Шахтер выиграл Классическое, набрал 16 очков и продолжает преследовать все еще идущий без потерь СК Днепр-1. Динамо потерпело третье поражение в чемпионате и с 9-ю очками разместилось в середине таблицы. От Шахтера киевляне отстают на 7 баллов, от лидера УПЛ – на 9.