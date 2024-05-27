Гол аргентинского нападающего через себя избран лучшим в сезоне-2023/24 АПЛ. За него проголосовало большинство болельщиков и футбольных экспертов. Об этом сообщила пресс-служба английской Премьер-лиги в своих соцсетях.

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Алехандро Гарначо отметился эффектным голом в матче 13-го тура против Эвертона (3:0), за который выступает Виталий Миколенко. На 3-й минуте игры защитник Диогу Далот с правого фланга сделал навес в штрафную площадь "ирисок", и аргентинец ударом через себя отправил мяч в дальний верхний угол ворот Джордана Пикфорда.

Этот гол стал первым на счету Гарначо в прошлом сезоне АПЛ. В общем 19-летний игрок в чемпионате Англии забил семь голов и отдал четыре ассиста в 36 матчах за Манчестер Юнайтед.

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