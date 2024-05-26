Тибо Куртуа не может назвать свое выступление в матче чемпионата Испании против Бетиса (0:0) безупречным.

Голкипер Реала просидел без работы почти весь первый тайм и допустил ошибку на 39-й минуте.

Анчелотти дразнит заявлениями о выборе на финал ЛЧ – тренер Реала не гарантирует состав с Куртуа

Куртуа парировал подачу со штрафного перед собой, дав Джонни возможность добить в пустые ворота. Камеры сразу зафиксировали Андрея Лунина, который сидел в запасе и без особых эмоций отреагировал на фейл конкурента. Впрочем, Куртуа спас VAR. После просмотра повтора арбитры зафиксировали небольшой офсайд у игрока Бетиса, что нивелировало ошибку бельгийца.

Любая мелочь может оказаться решающей перед финалом ЛЧ против Боруссии Д, который состоится 1 июня. Куртуа вернулся 4 "сухими" матчами и выглядит фаворитом на выход старте. Лунину под занавес чемпионата доверили лишь одну игру против Вильярреала, в которой он пропустил 4 гола.

Ошибка Куртуа на 01:40 видео:

Реал расписал ничью с Бетисом в матче-репетиции финала Лиги чемпионов – Куртуа вышел в основе и снова был крутым