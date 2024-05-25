Лига чемпионов среди женщин, финал

Барселона – Лион – 2:0

Гол: Бонмати, 63, Путеляс, 90+5

Барселона – возможно, сильнейшая женская команда мира на данный момент. Она четвертый раз подряд вышла в финал Лиги чемпионов, пятый раз за последние шесть лет. Но это не рекорд. Лучшая серия была у Лиона. До сегодняшнего дня эти команды дважды встречались в решающем матче, и дважды побеждали француженки.

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Очередную серию этого поединка пришли посмотреть 50 827 зрителей. Это новый рекорд для финалов женской Лиги чемпионов. Возможно, они ожидали зрелища, ведь в предыдущих шести финалах было минимум по четыре гола. Впрочем, сегодня команды сыграли классику решающих матчей, когда страх ошибки преобладал желание забивать.

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Барселона лучше провела первый тайм, контролировала территорию, но моментов было немного. Параллуэло и Хансе не смогли как следует распорядиться своими шансами. Лион ничего не мог предложить в позиционной игре, но остро разыгрывал стандарты. Однажды Люси Бронз едва не забила в свои ворота, пытаюсь выбить мяч. В другой раз высоченная Венди Ренар не смогла точно замкнуть подачу.

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Таким матч был более часа, когда Бонмати продемонстрировала, за что получила "Золотой мяч". Айтана получила мяч в полуфланге, прорвалась в штрафную и пробила с острого угла. Рикошет от защитницы оказался фатальным для голкипера Лиона. Через несколько минут Барса могла закрывать поединок. Хансен совсем чуточку не успела, чтобы замкнуть с линии вратарской.

Лиону нужно было отыгрываться, и он бросил на это все силы. Футбол стал более динамичным, без центра поля. Правда, моментов француженки создавали немного. Лучший был у Хегерберг, которая не смогла пробить точно после подачи с фланга. Расплата за такое расточительство была болезненной. Клаудия Пина и Алексия Путельяс (экс-обладательница "Золотого мяча") разобрались с защитой, и Путельяс поставила точку. Барселона второй раз подряд выиграла Лигу чемпионов, хоть немного отомстив Лиону за два предыдущих поражения в финалах.