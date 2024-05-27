"Мы продаем нескольких игроков, у которых истекает срок действия контрактов. Среди всего прочего имеем основательные разговоры и в отношении Пихалёнка. В основном, под основательными разговорами, имею в виду процесс торга.

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Интерес Жироны к Пихалёнку? Я лично никогда такого не слышал, единственное, что видел такие новости в прессе. Он болел вторую часть сезона, не хотелось, чтобы из-за этого на него упала цена. Пока ничего стопроцентно сказать не могу", – поделился Фридман в комментарии sport-express.ua.

Напомним, вчера Игорь Бурбас сообщил, что Пихалёнок уже почти стал игроком Шахтера – осталось согласовать некоторые формальности. Однако журналисты ТаТоТаке опровергли эту информацию. За днепрян Александр в целом провел 102 матча, в которых отметился 20 голами и 31 ассистом.

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