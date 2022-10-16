Перед главным украинским дерби между Шахтером и Динамо герои "Азовстали" присоединились к предматчевым мероприятиям.

Перед началом встречи между Шахтером и Динамо гимн Украины доверили спеть "Пташке" Екатерине Полищук – одной из героев, освобожденных из российского плена.

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Кроме этого, еще один герой "Азовстали" Михаил Дианов нанес первый удар по мячу. Добавим, что руководство Шахтера посодействовало его реабилитации, оплатив его операции.

Напомним, матч Шахтер – Динамо стартовал на Арене Львов в 17:00. Команда Йовичевича набрала 13 очков и занимает второе место в УПЛ. Киевляне после провального старта выиграли три матча чемпионата подряд – у "бело-синих" 9 баллов и 8 позиция турнирной таблицы.

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