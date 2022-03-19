Немцу уже стали приписывать мысли о бегстве в Манчестер Юнайтед, однако он лично все опроверг.

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"Кто-то чувствует, что я стал менее лоялен к клубу в этой ситуации? Это абсолютная неправда. Я люблю быть здесь и работаю в Челси. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать меня счастливым", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, власти Великобритании выдали Челси лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Фактически Абрамовича заставляют без торгов и личной выгоды передать лондонский клуб другому владельцу.

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