Німцю вже стали приписувати думки про втечу в Манчестер Юнайтед, однак він особисто все спростував.

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"Хтось відчуває, що я став менш лояльний до клубу в цій ситуації? Це абсолютна неправда. Я люблю бути тут і працюю в Челсі. Тут є все необхідне, щоб зробити мене щасливим", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, влада Великобританії видала Челсі ліцензію на проведення окремої діяльності, але заборонила продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Фактично Абрамовича змушують без торгів і особистої вигоди передати лондонський клуб іншому власнику.

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