Фанаты Челси подрались с полицией и скандировали имя Абрамовича – видео дикарства
Некоторые болельщики Челси до сих пор продолжают делать вид, что не понимают, почему их клуб оказался под санкциями.
Лондонцы почти два десятилетия жили на деньги российского миллиардера, способствовавшего Путину в становлении диктаторского режима в России. Роман Абрамович оказался под санкциями и автоматически подставил под них Челси.
Лилль – Челси – 1:2 – видео голов и обзор матча
Фанаты "синих" продолжают защищать россиянина. Накануне они шокировали Лилль совершенно диким поведением. Болельщики прибыли во Францию на матч Лиги чемпионов и с самого утра начали пьянствовать. С увеличением уровня алкоголя в крови поведение фанов становилось все более позорным. Они превратили площадь города в помойку.
В конце концов владельцы местных баров были вынуждены вызвать полицию. Это не испугало поклонников Челси, которые без раздумий устроили драку со стражами порядка.
Челси повторно победил Лилль и с бледной игрой пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов