Некоторые болельщики Челси до сих пор продолжают делать вид, что не понимают, почему их клуб оказался под санкциями.

Лондонцы почти два десятилетия жили на деньги российского миллиардера, способствовавшего Путину в становлении диктаторского режима в России. Роман Абрамович оказался под санкциями и автоматически подставил под них Челси.

Лилль – Челси – 1:2 – видео голов и обзор матча

Фанаты "синих" продолжают защищать россиянина. Накануне они шокировали Лилль совершенно диким поведением. Болельщики прибыли во Францию ​​на матч Лиги чемпионов и с самого утра начали пьянствовать. С увеличением уровня алкоголя в крови поведение фанов становилось все более позорным. Они превратили площадь города в помойку.

В конце концов владельцы местных баров были вынуждены вызвать полицию. Это не испугало поклонников Челси, которые без раздумий устроили драку со стражами порядка.

Челси повторно победил Лилль и с бледной игрой пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов