Бавария неожиданно не сумела обыграть Хоффенхайм в 28 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Все началось хорошо для мюнхенцев, ведь Павар открыл счет. Да и дальше "ротен" тотально преобладали (22 удара против 4), однако это не помогло победить.

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Крамарич в конце встречи отличился отличным прямым ударом со штрафного. Гнабри мог вырывать 3 очка, но подвела реализация. 1:1! Первая ничья Тухеля в 5 матчах во главе Баварии (еще были две победы и два поражения).