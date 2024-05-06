Домашнее поражение от Бохума со счётом 3:4 стало для руководства Униона последней каплей. Как информирует официальный сайт немецкого клуба, в связи с неудовлетворительными результатами Бьелица был уволен со своей должности. Таким образом, боссы берлинцев уволили уже второго тренера за сезон – ранее клуб распрощался с Урсом Фишером.

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Что интересно, Бьелица не руководил своей командой в двух последних играх с Боруссией М (0:0) и Бохумом (3:4) из-за дисквалификации, которую заработал за толчок Лероя Сане в матче с Баварией.

Унион не может выиграть уже шесть матчей подряд, из-за чего перед командой вновь замаячила грустная перспектива вылета. За два тура до конца чемпионата Унион занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя (Майнц) на 1 очко.

В 33-м туре Бундеслиги Унион сыграет в гостях с Кёльном. До конца сезона тренировать столичную команду будет экс-наствник Униона U-19 Марко Гроте.

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