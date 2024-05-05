Бавария проявляла интерес к Эмери, однако баск не захотел идти в немецкий клуб и переподписал контракт с Астон Виллой. Унаи все же взвешивал вариант с Баварией, но нашел слишком много минусов.

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Эмери испугался, что в Баварии не дают должной свободы, ограничивают по размеру тренерский штаб и строги в кадровых вопросах, сообщает The Athletic. В Астон Вилле он окружен друзьями – Мончи и Дамиан Видагани работают в руководстве.

Баск проанализировал ситуацию в Баварии и пришел к выводу, что там атмосфера похожа на Арсенал. А воспоминания о Лондоне у тренера плохие. Эмери боялся, что авторитетные мюнхенские боссы будут публично его критиковать.

Бавария ищет тренера после сообщения, что Тухель уйдет в конце сезона. Клуб уже получил отказы от Нагельсманна и Рангника.