В субботу в 28-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 28-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Павар, 17 – Крамарич, 71

РБ Лейпциг – Аугсбург – 3:2

Голы: Кампль, 10, Вернер, 32, 35 – Майер, 5, Варгас, 82

Штутгарт – Боруссия Д – 3:3

Голы: Кулибали, 78, Вагноман, 84, Вамангитука, 90+7 – Алле, 26, Мален, 34, Рейна, 90+3

Удаление: Мавропанос, 39 (Штутгарт, вторая желтая карточка)

Кельн – Майнц – 1:1

Голы: Любичич, 52 – Ажорк, 17

Айнтрахт – Боруссия М – 1:1

Голы: Коло Муани, 83 – Хофман, 13

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Бавария после разгрома в Лиге чемпионов от Манчестер Сити (0:3) продолжила удивлять и во внутреннем первенстве. Подопечные Томаса Тухеля расписали неожиданную ничью с Хоффенхаймом. Павар вывел мюнхенцев вперед еще в начале встречи и до середины второго тайма все было под контролем "ротен". Крамарич, однако, был другого мнения, восстановив статус-кво. Почти сразу Павар оформил дубль, но из-за офсайда гол не был засчитан. Бавария осталась первой и лишь благодаря фиаско Боруссии Д в параллельном матче продолжает опережать их на 2 пункта.

Аугсбург создал немало проблем РБ Лейпциг. Майер уже на первых минутах вывел "карнавальщиков" вперед, однако Кампль быстро сравнял. В середине тайма Вернер с чудо-голом оформил дубль в течение трех минут. Лишь в конце встречи гостям удалось сократить до минимума, но спасти хотя бы очко они не смогли.

Сумасшедший матч выдали Штутгарт и Боруссия Д. Алле в середине тайма открыл счет, а на перерыв "шмели" ушли при комфортном преимуществе 2:0. На экваторе второй сорокапятиминутки "швабы" сначала сократили, а затем и сравняли. На третьей добавленной минуте Рейна, казалось, вырвал такую важную победу, но Вамангитука успел восстановить статус-кво и не позволил Боруссии воспользоваться осечкой Баварии.

В еще одной встрече Кельн расписал ничью с Майнцом. Команды обменялись голами в каждом из таймов и остались в середине турнирной таблицы.

В последнем матче дня сошлись середняки турнирной таблицы – Айнтрахт и Боруссия М. Безвыигрышная серия хозяев длилась уже шесть матчей, в свою очередь гости благодаря гению Тюрама в последних трех матчах сумели набрать 5 очков. Француз сделал свое дело уже в начале встречи, ассистировав Хофману. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "жеребцов". После отдыха франкфуртцы значительно прибавили: чего стоит лишь момент Эбимбе, когда тот попал в штангу. В конце матча Боруссия все-таки дожала соперника и Коло Муани сравнял. На большее команд не хватило.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ