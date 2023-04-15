Штутгарт сумел вырвать ничью против Боруссии Дортмунд в 28 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Боруссия начала отлично и к концу тайма вела 2:0 благодаря усилиям Алле и Малена. На 39-й Мавропанос еще и оставил Штутгарт в меньшинстве, так что казалось, что шансов отыграться у хозяев не будет.

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Однако ближе к концу "швабы" оформили камбэк. Точными ударами отличились Кулибали и Вагноман. На 3 добавленной минуте Рейна ответил голом и, казалось, вырвал победу. Но на 90+6 Вамангитука поставил точку в сумасшедшем поединке. 3:3! Боруссия упустила шанс обойти Баварию.