Наставник Жироны Мичел Санчес прокомментировал волевую победу над Мальоркой (2:1) в 33-м туре чемпионата Испании, заявив, что еврокубки для команды – не главное.

"Реакция команды на пропущенный гол была очень хорошей. У нас сильный менталитет, и десять минут после счета 1:1 были очень важными. Мы не сдались, и это делает меня счастливым.

Два гола с участием Цыганкова в видеообзоре матча Жирона – Мальорка – 2:1

О еврокубках говорить рано. Мы хотим финишировать как можно выше. Нужно думать о следующей игре. Следующие соперники очень сложные. Еврокубки не являются нашей целью", – цитирует Санчеса Marca.

Напомним, одолев Мальорку Жирона одержала уже третью победу подряд и, набрав 47 очков, находится на восьмой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. От зоны еврокубков Цыганкова и Ко отделяет 5 пунктов. Ранее Санчес заявлял, что мечтает побить очковый рекорд клуба и набрать 53 балла.

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