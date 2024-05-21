Руководство "сливочных" предпочло предложить 34-летнему немцу продление контракта на один год.

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Как сообщает Фабрицио Романо, а также подтверждает Флориан Плеттенберг, Тони Кроос не будет подписывать новое соглашение с Реалом. Полузащитник решил, что закончит карьеру в 2024 году, но сначала сыграет за национальную сборную на Евро-2024.

Тони Кроос за свою карьеру выступал за Баварию и Реал. В составе мюнхенцев немец трижды выигрывал титул чемпиона Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.

За "сливочных" полузащитник выступает с 2014 года. С Реалом Кроос стал четырехкратным чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок Испании и столько же раз побеждал в финале Лиги чемпионов.

В общем Кроос сыграл за "сливочных" в 463 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 98 ассистов.

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BREAKING | Toni #Kroos will retire at the end of this season!



He will finish his career after the Euro. No new contract with Real Madrid.



Legend. @SkySportDE pic.twitter.com/rnbTHvPC2O — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 21, 2024