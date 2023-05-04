Циганков закріплюється в статусі лідера Жирони. Каталонці борються за єврокубки, а Віктор – головна ударна сила команди. У поєдинку з Мальоркою він вкотре показав свій клас і прямо вплинув на позитивний результат.

Два голи за участю Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Мальорка – 2:1

Жирона діяла з позиції сили, контролюючи м'яч на чужій половині. Господарі атакували з явними акцентом на правий фланг (48% атак), де Циганков ефективно взаємодіяв з Мартінесом і Мартіном. Українець пришвидшував гру спробами обігратися в "стіночку". Суперник щільно оборонявся, тому варіантів для загострення було не так багато.

Каталонцям дуже допомогли стандарти, зокрема подачі Циганкова з цих стандартів, які потягнули на 0.18xA. Віктор двічі знайшов хорошими навісами Кастельяноса: перший удар форварда виявився неточним, а другий – парирував голкіпер (Opta зарахувала його як явний гольовий момент, створений Циганковим).

Українець заробив штрафний, після якого Жирона забила. Щоправда, з порушенням правил – Ромеу перед ударом штовхнув суперника. Однак вже наступний штрафний виконав сам Вітя. І виконав чудово: подача адресата не знайшла, але спровокувала хаос у карному майданчику гостей, чим скористався Еспіноза. М'яч опинився у воротах Мальорки.

Циганков продовжував щось придумувати, але в штрафному майданчику опоненти зупиняли його дриблінг і передачі. Довелося трішки попрацювати без м'яча. Віктор двічі вдало зіграв у відборі та виграв 53% єдиноборств – хороші цифри для гравця атаки. Статистичні портали вивели солідні оцінки: SofaScore – 7.3, WhoScored – 7.3, FotMob – 7.5.

Мальорка рідко вибігала в атаку, але щоразу було гостро. Санчес здалеку пробив у стійку, а Родрігес вирвався на побачення з голкіпером і програв свою дуель. Мурікі навіть забив, однак судді зафіксували мінімальний офсайд.

У підсумку Жирона ледь не догралася. Свої шанси господарі не реалізували, а Мальорка вистраждала гол. Буено під час подачі з кутового завалив Мурікі – арбітр призначив пенальті. Косовар самотужки виконав вирок і зрівняв рахунок.

Жирона миттєво активізувалася та побігла виривати перемогу. Ромеу потужно пробив здалеку, Циганков ще раз відкинув під удар Кастельяносу (цього разу з гри). Форвард все ж знайшов свій шанс і забив переможний гол. У тій швидкій атаці Віктор віддав передгольовий пас на Мартіна, який з флангу подав на дальню стійку.

Жирона перемогла, набрала 47 очок і піднялася на 7 місце Прімери. Боротьба за єврокубки триває. У Бетіса, який йде шостим, лише два бали переваги.

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