На документалистов Amazon Prime произвела впечатление история восстановления Куртуа после двух травм, которые бельгийский вратарь получил в сезоне 2023/24. Как информирует The Athletic, медиасервис планирует снять документальный фильм об этом камбэке.

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Напомним, что в августе 2023 года Куртуа получил разрыв крестообразной связки левого колена, а в марте порвал внутренний мениск правого колена. В обоих случаях Тибо пришлось ложиться под нож. Несмотря на пережитые события, Куртуа успел восстановиться до завершения сезона и намерен сыграть в финале Лиги чемпионов против Боруссии Д.

В отсутствие Куртуа вратарь сборной Украины Андрей Лунин сумел выиграть конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

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