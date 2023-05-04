Стойка спасла Жирону в середине первого тайма, а вот Мальорке каркас не помог. Защитник островян не смог укротить высокую подачу Цыганкова и сбросил мяч Эспинозе, который смачно влепил от перекладины.

Цыганков спровоцировал гол и отдал предголевой пас – Жирона вырвала победу над Мальоркой и посягает на еврокубки

Вторая половина была насыщена моментами, а концовка вообще оказалась огненной. Мальорка сравняла счет усилиями Мурики, который заработал и реализовал пенальти. Последнее слово все же сказала Жирона. Цыганков запустил по правому флангу Мартина, который идеальным навесом нашел безудержного Кастельяноса. 2:1 – третья подряд победа Жироны.