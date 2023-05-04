"Все почти сделано. 44 очка позволяют нам участвовать в Ла Лиге в следующем сезоне. Но у нас есть еще одна цель. Мы хотим достичь наилучшего результата в истории клуба – набрать 53 балла.

Жирона двумя словами описала игру Цыганкова после очередного результативного действия.

Мои игроки желают войти в историю. Еврокубки? Да, это мечта, но очень сложная в исполнении. После победы над Севильей команда чувствует себя уверенной. На протяжении всего сезона у нас была поразительная атмосфера", – цитирует тренера Sport.

Напомним, что команда Цыганкова сыграет против Мальорки 4 мая. Жирона отстает от зоны еврокубков всего на пять очков.

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