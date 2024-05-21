"Мы готовились к этому моменту целый год, а не только последние два дня. У меня хорошее предчувствие, которое подсказывает, что завтра всё изменится. Мы уважаем Аталанту, но уверены в своей игре, и наш менталитет остаётся прежним. У меня отличная команда, она хорошо подготовлена к финалу и подходит к нему с правильным настроем. В этом сезоне мы сыграли 51 игру, мы много об этом говорили. Здорово, что игроки готовятся к разным ситуациям. Мы уже добились больших успехов, но не хотим останавливаться.

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Мы проиграли [Роме] полуфинал Лиги Европы в прошлом сезоне, поэтому сейчас испытываем огромную мотивацию. Мы использовали это разочарование в своих интересах, чтобы бороться еще больше и сделать следующий шаг. И мы это сделали. В этом сезоне нам удалось принять много правильных решений, соединяя детали воедино. У нас отличная химия между игроками в раздевалке, очень большая уверенность и фантастический менталитет. Собрав воедино все эти компоненты, мы достигли этого момента. Я очень этому рад", – цитирует Алонсо The Independent.

Матч Аталанта – Байер состоится в среду, 22 мая, в Дублине. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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