Руководство Манчестер Юнайтед столкнулось с большой дилеммой: клуб намерен обновить состав, но не имеет для этого необходимых средств.

Боссы "красных дьяволов" запланировали на лето перестройку состава. Однако трансферный бюджет клуба составляет всего лишь 35 млн фунтов стерлингов (44 млн евро), информирует Daily Mail. Это – проблема, учитывая, что трансферный бюджет клуба в предыдущие годы варьировался от 200 до 300 млн евро. Единственным выходом из этой ситуации станет распродажа звёздных игроков. Сообщается, что в связи с обстоятельствами боссы МЮ будут также заинтересованы в обмене футболистами с другими клубами.

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Согласно источнику, усиление оборонительной линии, опорной зоны и линии атаки станет для Манчестер Юнайтед приоритетом. В клубе считают, что экс-звезда Реала Каземиро уже слишком стар, а на позицию защитников клуб рассматривает таких игроков, как Марк Геи (Кристал Пэлас), Тосин Адарабьойо (Фулхэм) и Жан-Клер Тодибо (Ницца). Также в сферу интересов "красных дьяволов" входит форвард РБ Лейпциг Беньямин Шешко.

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