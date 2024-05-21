Полузащитник Реала Лукас Васкес не оставил без внимания новость о том, что Тони Кроос решил завершить с профессиональным футболом.

Во вторник Тони Кроос объявил, что уйдет из футбола по окончании летнего чемпионата Европы. Таким образом, 34-летний футболист проведет свой последний матч за Реал в финале Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Целый день партнёры немца по Реалу отдают дань уважения одному из величайших полузащитников в истории клуба. Однако реакция Лукаса Васкеса на решение Крооса стала особенной.

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Васкес по-разному обратился к Кроосу в двух социальных сетях – Instagram и Twitter. "Как же сильно ты меня опустошил! Играть с тобой было одной из величайших привилегий, которые я получил в своей карьере. Сколькое мы вместе пережили и сколького достигли! Ты – легенда Реала, друг мой. Желаю тебе всего наилучшего. Буду по тебе очень скучать", – написал Васкес в Instagram.

В Твиттере Лукас уже был не так любезен по отношению к Тони. "Я хотя бы в тренде?", - спросил немецкий полузащитник у своих подписчиков и нарвался на жесткий ответ от Васкеса: "Пошёл на***". Шутник Лукас сопроводил свой ответ четырьмя смайликами с изображением среднего пальца.

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