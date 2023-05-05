Наставник Жирони Мічел Санчес прокоментував вольову звитягу над Мальоркою (2:1) у 33-му турі чемпіонату Іспанії, заявивши, що єврокубки для команди – не головне.

"Реакція команди на пропущений гол була дуже хорошою. У нас сильний менталітет, і десять хвилин після рахунку 1:1 були дуже важливими. Ми не здалися, і це робить мене щасливим.

Два голи за участю Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Мальорка – 2:1

Про єврокубки говорити рано. Ми хочемо фінішувати якомога вище. Потрібно думати про наступну гру. Наступні суперники дуже складні. Єврокубки не є нашою метою", – цитує Санчеса Marca.

Нагадаємо, здолавши Мальорку Жирона здобула вже третю перемогу поспіль і, набравши 47 очок, перебуває на восьмій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги. Від зони єврокубків Циганкова і Ко відділяє 5 пунктів. Раніше Санчес заявляв, що мріє побити очковий рекорд клубу і набрати 53 бали.

Циганков спровокував гол і віддав передгольовий пас – Жирона вирвала перемогу над Мальоркою та зазіхає на єврокубки