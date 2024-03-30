Яремчук получил травму в матче против Мальорки – форвард Валенсии сыграл лишь 16 минут
20:19 - Читати українською
Нападающий Валенсии Роман Яремчук не сумел доиграть встречу против Мальорки в 30 туре Ла Лиги.
Украинский форвард вышел в стартовом составе на матч против 15-й команды чемпионата Испании. Впрочем, Рубену Барахе пришлось заменить Романа Яремчука.
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Нападающий получил повреждение на 16 минуте матча. Степень травмы Яремчука пока неизвестна. Вместо Романа на поле появился Диего Лопес.
Напомним, украинец выступает за Валенсию с сентября 2023 года. В составе "летучих мышей" Яремчук сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.
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