Украинский форвард вышел в старте “летучих мышей” в игре против Мальорки. Впрочем, Роман Яремчук не смог завершить игру из-за травмы.

"Должно дать им положительную энергию": тренер Валенсии – о выходе Яремчука и еще одного подопечного на Евро-2024

"Роман – важный игрок для нас, как и Серхи Канос и Гайя. Мы должны преодолеть этот тип травм. Они нас истощают и не позволяют что-то изменить в концовках матчей. Но мы всегда хотели играть", – цитирует Бараху AS.

Напомним, Роман Яремчук присоединился к Валенсии в сентябре 2023 года. Всего украинец сыграл за "летучих мышей" в 24 матчах во всех турнирах, забив четыре гола.

Валенсия и финалист Кубка Испании расписали ничью – Яремчука пришлось менять на 16 минуте из-за травмы