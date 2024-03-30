Валенсия не смогла одержать победу над Мальоркой (0:0) в 30 туре чемпионата Испании. Результат и обзор матча - в этой новости на "Футбол 24".

Роман Яремчук после возвращения из национальной команды вышел в старте "летучих мышей" в очередном туре Ла Лиги. Украинский форвард активно начал игру. Уже на 6 минуте Яремчук разогнал атаку Валенсии, сделал пас на партнера на фланге, впрочем, дальше мяч продвинуть команде не удалось. А спустя 10 минут Роману понадобилась замена из-за травмы.

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В первом тайме Валенсия едва доходила до ворот соперника. Создавать моменты, или даже просто доходить до штрафной площади Мальорки, команде Рубена Барахи было крайне тяжело. Отсюда и плачевная статистика по ударам – всего три.

После перерыва у Валенсии была отличная возможность открыть счет. Пепелу со штрафного удара, но Грейф отметился шикарным сейвом. Во втором тайме "летучие мыши" действовали острее у ворот соперника. Несмотря на то, что Валенсия создала довольно неплохие моменты, забить им не удалось. В итоге рефери зафиксировал ничью 0:0.

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