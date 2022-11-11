Английский Брайтон заинтересован в подписании сразу нескольких футболистов Шахтера. Некоторые сейчас в аренде.

Пресса активно говорила об интересе главного тренера "чаек" Роберто Де Дзерби к Матвиенко, также упоминалась заинтересованность в услугах Майкона. Теперь речь идет о еще двух возможных трансферных целях, принадлежащих "горнякам".

Де Дзерби хочет еще одного игрока Шахтера – Брайтон узнал цену и начал работу над трансфером

Как сообщает 90min , бывший тренер Шахтера и Сассуоло вместе с ассистентом руководителя отдела рекрутинга Сальваторе Монако пытаются убедить руководство Брайтона в качестве представителей украинского клуба. Среди пожеланий центральный нападающий Лассина Траоре, правый вингер Тете и уже упомянутый защитник Николай Матвиенко.

Будто будет рад сменить клуб Тете, который сейчас одевает футболку Лиона на правах аренды. После прихода Лорана Блана на должность главного тренера бразилец не знает, что его ждет, поэтому воспользовался б возможностью сменить клуб зимой.

Напомним, Роберто Де Дзерби возглавил "чаек" в сентябре. Сейчас команда идет шестой в турнирной таблице АПЛ.

Якби Мудрик був бразильцем, або Чому він змушував платити великі рахунки за світло