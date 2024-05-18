Центральный защитник ЛНЗ Назарий Муравский продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт черкасцев.

Кривбасс объявил о продлении контрактов сразу с 3-мя лидерами и голкипером

24-летний оборонец подписал контракт на три сезона – до 31 декабря 2027 года.

Напомним, Муравский – воспитанник Шахтера, однако за главную команду "горняков" так и не сыграл. В феврале 2022-го перешел во Львов. С марта 2023-го выступал за ЛНЗ на правах аренды, после окончания которой стал полноценным игроком черкасцев.

В текущем сезоне провел за команду Олега Дулуба 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

"Коноплянка – це космос": бомбардир Кривбасу – про бронзу-24, гру з Динамо, топ Леоненка і дебют у Маркевича