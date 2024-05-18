Вторая лига: Карпаты-2 удержали победу над Кудривкой, Локомотив разгромил аутсайдера
В субботу состоялись несколько матчей 29-го тура Второй лиги. Читайте обзор матчей Второй лиги на "Футбол 24".
Вторая лига 2023/24, 29-й тур
Кудривка – Карпаты-2
Голы: Волошин, 56 – Ломницкий, 42, Шах, 48
Удаления: Здоренко, 64 (Кудривка)
Кремень-2 – Локомотив – 0:3
Голы: Полищук, 11, Мордас, 27, Каранга, 87
Карпаты-2 удержали победу над Кудривкой. Львовяне повели в счете в конце первого тайма усилиями Ломницкого, а Шах на старте второй половины удвоил преимущество. Волошин отыграл один мяч, но Карпаты-2 удержали победный счет. Кудривке еще помешало удаление Здоренко на 64-й минуте.
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А Локомотив на выезде разбил Кремень-2, который остался без шансов на спасение. Полищук на старте первого тайма реализовал выход один на один, а Мордас в середине тайма забил второй мяч. Каранга под конец встречи поставил точку в матче.
Таким образом, Карпаты-2 поднялись на пятое место, обогнав Кудривку на 2 очка, Локомотив набрал 27 пунктов (10 место), а Кремень-2 с 5 баллами последний.
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