Милан заинтересовался в услугах 21-летнего буркинийца, сообщает Pianeta Milan . Футболист входит в планы клуба на летнее трансферное окно.

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Директор "россонери" Паоло Мальдини якобы определил Траоре приоритетной кандидатурой на усиление состава. Издание отмечает, что приобретение Лассины – та возможность, которую итальянцы не могут потерять. Шахтер потребует за своего игрока около 10 миллионов евро.

Соглашение форварда с украинским грандом рассчитано до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 13 поединков во всех турнирах, отличившись тремя голами и одним ассистом. В прошлом году "горняки" приобрели его у Аякса за 10 миллионов.

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