Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов прокомментировал стычку во время матча 28-го тура чемпионата Украины U-19 против Динамо (1:2).

– Нами была приглашена компания, которая отвечала за безопасность. Там было 12 представителей охраны. Мы считали, что этого достаточно.

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То, что произошло на стадионе, может произойти на любом матче. Это случайная ситуация. Была провокация со стороны игрока Динамо. Были эмоции. Это нормально для футбола. Хорошо, что никто не пострадал. Проанализируем ситуацию. В будущем или будем увеличивать количество охраны, или уменьшать количество болельщиков на стадионе, или запретим фанатам команды-соперника посещать стадион.

Никто не говорит, что все нормально. Ситуация не нормальная, но нужно сделать правильные выводы, чтобы этого не происходило в будущем.

– Кого вы имеете в виду, когда говорите о провокации со стороны игрока Динамо?

– Я не хочу возвращаться назад. Давайте думать о будущем. Мы готовы предоставить дисциплинарным органам все данные, фото и видео.

– Динамо считает, что для тысячи или полторы тысячи болельщиков, которые были на стадионе, не было соответствующего количества мест в бомбоубежищах.

– Я не знаю, какое количество там было. Кто-то может сказать, что там было 5 тысяч. Я не знаю. Я не думаю, что там была тысяча человек. Там не может быть на стадионе тысяча.

– Сколько вмещает бомбоубежище?

– Я не знаю. Я не думаю, что наши сотрудники, которые отвечали за охрану, что-то нарушили, – сказал Свиридов в комментарии "ТаТоТаке".

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