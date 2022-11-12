Наставник африканской сборной Юбер Велю признался, почему нападающий "горняков" Лассина Траоре не получил вызов на товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.

"У нас был разговор с Траоре. Он объяснил мне, что у его клуба много поздних игр и что он хочет воспользоваться этими поздними играми, чтобы вернуться в соревновательный ритм.

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Я полностью с ним согласился по этому поводу", – цитирует Велю Afrik Foot.

Напомним, спарринг между Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаром должен пройти 19 ноября на стадионе Марракеш в Марокко. К слову, Траоре не играл за национальную сборную с сентября 2021 года, когда получил серьезную травму.

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