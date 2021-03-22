Эрик Абидаль покинул Барселону летом 2020-го, вскоре после лиссабонских 2:8. За неполные два года на должности спортивного директора француз перессорился с тренерским штабом Вальверде и всеми лидерами команды. Конфликт с Месси фактически стоил ему работы, утверждает каталонская пресса. Абидаль стал незваным гостем в раздевалке, хотя скандальный президент Бартомеу уговаривал его остаться. Покинув Камп Ноу, 41-летний функционер быстро залег на дно, поэтому откровенное интервью The telegraph стало настоящим откровением.

"В декабре 2018 года я порекомендовал руководству заменить Эрнесто Вальверде. Сказал президенту: "Думаю, это одно из тех решений, которое необходимо принять сейчас". Однако он не прислушался ко мне. Более того, через два месяца после нашего разговора Бартомеу сделал все наоборот, продолжив контракт с Вальверде". Я пытался всячески поддерживать тренера, но это выглядело немного странно", – признается двукратный победитель ЛЧ.

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Вальверде продержался еще 11 месяцев, его уволили после поражения от Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании. Тот же Абидаль немедленно составил шорт-лист из четырех специалистов, которые находились без клуба – Почеттино, Сетьен, Аллегри и Хави Эрнандес. Первого вроде бы "отсеяли" по политическим мотивам: "Почеттино отрицает любые контакты с Барсой? Это неправда. Мы общались. На заседании совета директоров я лично отстаивал его кандидатуру, сказав:" Он – один из лучших. Дошел до финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом, у него хорошая философия игры, эффективные тренировки, игроки любят его, и я думаю, что он был бы идеальным тренером в этой ситуации, но нужен проект".

"Бело-голубое" прошлое аргентинца оказалось серьезной проблемой. Тем более сам Поч в Тоттенхэме довольно дерзко комментировал слухи о возможном переезде на Камп Ноу. "Я знал, что существует политическая проблема, поскольку аргументы руководства сводились к Эспаньолу. "Не думаю, что он хотел кого-то обидеть, эту фразу вырвали из контекста, однако мне доказывали, что Почеттино не уважает Барселону.

Много лет назад Моуринью сказал, что Барса всегда была в его сердце, но это не помешало ему возглавить Мадрид. Не стоит смешивать политику с профессиональными решениями, впрочем Барса – уникальный клуб с большим советом директоров и множеством людей, которые принимают решения", – жалуется Абидаль.

Уже через месяц после увольнения Вальверде и назначения Сетьена француз подвергся публичной критике со стороны Лео. "Команда должна усерднее работать" – фраза Абидаля вызвала настоящее землетрясение в Каталонии. Месси попросил своего бывшего партнера назвать имена игроков, которые якобы бездельничают на тренировках, впрочем ответа не дождался. Между раздевалкой и руководством образовалась огромная пропасть: "Я не откажусь от своих слов. На мой взгляд, им нужно было тренироваться больше. Гвардиола всегда повторял: "Вы выиграете все, если в течение недели будете выкладываться на 110 процентов". К слову, я никогда не говорил, что футболисты хотят избавиться Вальверде.

Месси разговаривал со мной на эту тему. У нас была жесткая беседа. Мне нравятся люди, которые высказываются прямо. Понимаю, что Лео – капитан, и он хотел защитить команду. Я вовсе не обижаюсь. Мы обменялись множеством сообщений, конфликт исчерпан".

Летом 2019-го "блаугранас" потеряли шанс вернуть Неймара! Француз уверяет, что ПСЖ был открыт к переговорам: "За десять дней до закрытия трансферного окна я отправился в Париж, чтобы поговорить с Леонардо. Если бы мы не подписали Гризманна, думаю, Неймар вернулся бы на Камп Ноу. Барса искала левого вингера, бразилец был отличным вариантом. Но президент очень хотел именно француза. Бартомеу свирепствовал из-за судов с Неймаром. Его заставляли отозвать все иски. В конце концов камбэк не состоялся из-за перехода Гризи за 120 миллионов евро".

Лапорта унаследовал от предыдущей хунты огромные долги (более 1 млрд евро). Абидаль, конечно же, обвиняет Бартомеу: "Я представил клубу серьезных людей. Не могу назвать имена, но мы дважды встречались в Англии. Они обещали вложить огромную сумму денег для урегулирования экономической ситуации на тот момент. Контакты продолжались до ноября 2020-го, но ничего не получилось. Барселона скрывала свои долги. Потенциальный инвестор хочет знать о вас все, и руководство оказалось не готовым к этому. Понимаю, что некоторым людям стыдно показывать счета, признавать, что они плохо управляют клубом. Все пытались себя защитить".

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