Абидаль лично уговаривал игрока сборной Украины перейти в Барселону

Защитник испанского Луго и сборной Украины Василий Кравец имел предложение от Барселоны.

"Был вариант с Барселоной Б. Говорил с Абидалем, он сказал: "Мы выбрали тебя, поскольку ты имееш класс и подходящий возраст, чтобы играть за Барселону Б, если здоровые Альба и еще один левый защитник. Если кто-то из них сломается, то будешь играть за первую команду.

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Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов. Они взяли бы пацана в аренду. Украинца! Мне предлагали идти в аренду с правом выкупа за 5 миллионов. Это нереально. Сказал Абидалю: "Готов идти пешком в Барселону, только выкупите меня". Они сказали: "Надо подумать".

Там позиция была примерно такой: мол, мы – Барселона, и все. У нас 50 человек на одно место, но мы выбрали тебя. Ну, отвечаю, выкупите меня. Им надо было заплатить 5 млн евро. Леганес купил меня где-то за 2-2,5 миллиона. Что для Барселоны 5 миллионов?

Я общался с ребятами из Леганеса, которые играли в Барселоне Б. Сказали, что лучше не идти. Если будешь тренироваться с первой командой, к тебе будут относиться, как к фишке. Там тренировки 40 минут, за это время ты сделаешь один рывок, или раз коснешься мяча. Я это услышал и решил, что не имею желания туда идти", – рассказал Кравец во время эфира в Инстаграми Романа Бебеха.

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