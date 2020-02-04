Месси публично наехал на Абидаля из-за увольнения Вальверде – в Барселоне разгорелся скандал

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль попал под горячую руку звезды каталонцев Лионеля Месси.

В интервью для издания SPORT Абидаль заявил, что на увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера Барсы также повлияли игроки. Мол, футболисты были недовольны работой наставника, а также не выкладывались на поле. Лионель Месси не смог пройти мимо такого резкого высказывания и ответил легенде клуба.

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"Честно говоря, мне не нравится делать такие вещи, но я думаю, что каждый должен сосредоточиться на своих задачах и нести ответственность за свои решения. Игроки отвечают за то, что происходит на поле, и мы признаем, когда сыграли плохо.

Ответственные за управление клубом должны также выполнять свои обязанности и, прежде всего, брать на себя ответственность за принятые ими решения. И если речь идет о футболистах, которые недостаточно хорошо выкладывались на поле, должны озвучиваться имена, потому что в противном случае мы пятнаем всех игроков, а это не соответствует действительности", – написал Месси в Instagram.

Напомним, 13 января Барселона объявила об увольнении Эрнесто Вальверде, а на его место назначили Кике Сетьена.

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