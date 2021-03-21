Барселона уничтожила Реал Сосьедад, забив шесть голов на Аноэте – "блаугранас" вернулись на вторую позицию в Ла Лиге
Реал Сосьедад в заключительном матче 28-го тура испанской Примеры потерпел сокрушительное поражение от Барселоны. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".
Барселона после сенсационной ничьей с Кадисом выиграла четыре матча Ла Лиги подряд, потеснив Реал со второй позиции в турнирной таблице и сократив отставание от Атлетико всего до четырех очков. В субботу оба мадридских клуба победили, поэтому каталонцам необходимо было не отставать. Правда, матч у них был очень тяжелым – Реал Сосьедад принимал "блаугранас" на Аноэте.
На стороне гостей был не только убедительный футбол, а и веселое настроение – день рождения праздновали Гризманн (30 лет), Жорди Альба (32) и Рональд Куман (58). Интересно, что это был только второй матч в истории Примеры, в котором сразу два игрока Барсы праздновали День рождения (первыми были братья Де Буры в 1999 году). Обеих именинников-игроков тренерский штаб поставил в стартовый состав. Кроме того, Месси проводил 768-й матч в чемпионате, став рекордсменом клуба по количеству матчей в Ла Лиге.
Первые полчаса встречи откровенно разочаровали фанатов Барселоны, ведь команда вообще ничего не создала. Ну, кроме дальнего удара Месси на 11-й минуте в руки Ремиро. Баски же могли гордиться собой – они эффективно сбивали темп игры мелкими фолами и затягиванием времени, а при втягивании соперника на собственную половину вылетали в контратаки.
На 24-й минуте это могло завершиться взятием ворот "блаугранас": Исак получил передачу по флангу, продавил Де Йонга и ворвался на левый край штрафной, где переиграл еще и Мингесу – в завершении слалома нападающий пробил метров с шести, но тер Штеген парировал!
После этого Сосьедад провел еще несколько неплохих прорывов, но до ударов дело не доходило. Барса же неожиданно ожила в последней трети первого тайма. Так, на 36-й минуте Дест едва не оформил шедевр, забросив подачу с правого фланга за шиворот Ремиро – перекладина сыграла за басков.
Впрочем, уже через минуту Алексу таки пришлось вынимать сферу из сетки: Месси развернулся в штрафной и отдал передачу на левый край, откуда прострелил Альба – Дембеле с шести метров замкнул ударом в голкипера, а на добивании оказался Гризманн! 0:1! Француз стал 12-м игроком в истории Ла Лиги, которому удалось отличиться голом в собственный день рождения.
RSO 0-1 FCB (37’) - Griezmann es el duodécimo jugador del Barça que marca en La Liga en el día de su cumpleaños:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 21, 2021
Campadabal
Basora
Asensi
Landaburu
Maradona
Schuster
Julio Salinas (2)
Hagi
Ronaldo (2)
Anderson
Ronaldinho
GRIEZMANN
Правда, ровно через две минуты Барселона сама подарила сопернику шанс на ничью, неудачно разыграв мяч от ворот. Каталонцы перед собственным штрафной попали под прессинг, потеряв сферу, а Исак, поймав ее, пробил метров с 16-ти в ближний угол – тер Штеген парировал!
Наказание за расточительство не заставило долго себя ждать: Месси разогнал контратаку с разрезным пасом на правый фланг штрафной, а Дест оттуда пробил в дальний угол – 2: 0! Этот гол стал дебютным для Сержиньё в Ла Лиге.
Ожидалось, что во втором тайме Сосьедад побежит отыгрываться. Впрочем, баски даже не успели разогреться, как все было завершено: на 54-й минуте Дест оформил дубль, замкнув прострел Альбы после его эффектного прохода сквозь Горосабеля и Ле Нормана – точнее, ему помог Меркеланс, который выбил прострел Жорди в Сержиньё. В любом случае, гол там был неизбежен. 3:0. Это первый с 2013-го года гол Барсы в Примере, созданный фулбэком для фулбэка.
Еще через две минуты Барса начала унижать соперника: Бускетс выполнил классную закидушку за спины защитникам, а Месси вышел один на один с Ремиро и легко переиграл его – 4:0! Интересно, что Лионель забивает или раздает голевые передачи уже в 14-м матче Ла Лиги подряд, отметившись 17 голами и 8 ассистами. И это только чемпионат!
Последние полчаса после такого счета должны были превратиться в формальность, но Барса и не думала останавливаться. Так, уже на 63-й минуте Дембеле попытался забить ударом в падении через себя – получилось слабо. На 66-й же Усман открылся под разрезную передачу и мощным ударом метров с 22 мощно пробил точно под дальнюю штангу! Это был гол, но VAR увидел у француза минимальный офсайд.
Не беда: уже на 71-й минуте Дембеле с передачи от свежего Мориба расстрелял ворота, забив пятый гол Барселоны в этой встрече. Только после этого "блаугранас" отпустили Сосьедад, даже позволив хозяевам отличиться голом престижа. Баски, в свою очередь, решили компенсировать провал эффектностью своего гола: Мугуруса прошел Лангле на фланге, сместился в центр и метров с 23-х засадил мяч в дальнюю девятку – 1: 5! Это был лучший гол встречи.
Реал Сосьедад мог и второй гол забить в результате выхода Янузая на линию штрафной и удара на 85-й минуте. Аднан пробил прямо в тер Штегена. Барса же на прощание решила забить шестой гол, раскатав головокружительную комбинацию в штрафной с ударом Месси под левую штангу – мяч рикошетом от нее влетел в ворота. 1:6!
Таким образом, Барселона набрала 62 зачетных балла, вернувшись на вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Сосьедад, имея в активе 46 зачетных баллов, остался пятым.