Барселона после сенсационной ничьей с Кадисом выиграла четыре матча Ла Лиги подряд, потеснив Реал со второй позиции в турнирной таблице и сократив отставание от Атлетико всего до четырех очков. В субботу оба мадридских клуба победили, поэтому каталонцам необходимо было не отставать. Правда, матч у них был очень тяжелым – Реал Сосьедад принимал "блаугранас" на Аноэте.

На стороне гостей был не только убедительный футбол, а и веселое настроение – день рождения праздновали Гризманн (30 лет), Жорди Альба (32) и Рональд Куман (58). Интересно, что это был только второй матч в истории Примеры, в котором сразу два игрока Барсы праздновали День рождения (первыми были братья Де Буры в 1999 году). Обеих именинников-игроков тренерский штаб поставил в стартовый состав. Кроме того, Месси проводил 768-й матч в чемпионате, став рекордсменом клуба по количеству матчей в Ла Лиге.

Первые полчаса встречи откровенно разочаровали фанатов Барселоны, ведь команда вообще ничего не создала. Ну, кроме дальнего удара Месси на 11-й минуте в руки Ремиро. Баски же могли гордиться собой – они эффективно сбивали темп игры мелкими фолами и затягиванием времени, а при втягивании соперника на собственную половину вылетали в контратаки.

На 24-й минуте это могло завершиться взятием ворот "блаугранас": Исак получил передачу по флангу, продавил Де Йонга и ворвался на левый край штрафной, где переиграл еще и Мингесу – в завершении слалома нападающий пробил метров с шести, но тер Штеген парировал!

После этого Сосьедад провел еще несколько неплохих прорывов, но до ударов дело не доходило. Барса же неожиданно ожила в последней трети первого тайма. Так, на 36-й минуте Дест едва не оформил шедевр, забросив подачу с правого фланга за шиворот Ремиро – перекладина сыграла за басков.

Впрочем, уже через минуту Алексу таки пришлось вынимать сферу из сетки: Месси развернулся в штрафной и отдал передачу на левый край, откуда прострелил Альба – Дембеле с шести метров замкнул ударом в голкипера, а на добивании оказался Гризманн! 0:1! Француз стал 12-м игроком в истории Ла Лиги, которому удалось отличиться голом в собственный день рождения.

RSO 0-1 FCB (37’) - Griezmann es el duodécimo jugador del Barça que marca en La Liga en el día de su cumpleaños:



Campadabal

Basora

Asensi

Landaburu

Maradona

Schuster

Julio Salinas (2)

Hagi

Ronaldo (2)

Anderson

Ronaldinho

GRIEZMANN — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 21, 2021

Правда, ровно через две минуты Барселона сама подарила сопернику шанс на ничью, неудачно разыграв мяч от ворот. Каталонцы перед собственным штрафной попали под прессинг, потеряв сферу, а Исак, поймав ее, пробил метров с 16-ти в ближний угол – тер Штеген парировал!

Наказание за расточительство не заставило долго себя ждать: Месси разогнал контратаку с разрезным пасом на правый фланг штрафной, а Дест оттуда пробил в дальний угол – 2: 0! Этот гол стал дебютным для Сержиньё в Ла Лиге.

Ожидалось, что во втором тайме Сосьедад побежит отыгрываться. Впрочем, баски даже не успели разогреться, как все было завершено: на 54-й минуте Дест оформил дубль, замкнув прострел Альбы после его эффектного прохода сквозь Горосабеля и Ле Нормана – точнее, ему помог Меркеланс, который выбил прострел Жорди в Сержиньё. В любом случае, гол там был неизбежен. 3:0. Это первый с 2013-го года гол Барсы в Примере, созданный фулбэком для фулбэка.

Еще через две минуты Барса начала унижать соперника: Бускетс выполнил классную закидушку за спины защитникам, а Месси вышел один на один с Ремиро и легко переиграл его – 4:0! Интересно, что Лионель забивает или раздает голевые передачи уже в 14-м матче Ла Лиги подряд, отметившись 17 голами и 8 ассистами. И это только чемпионат!

Последние полчаса после такого счета должны были превратиться в формальность, но Барса и не думала останавливаться. Так, уже на 63-й минуте Дембеле попытался забить ударом в падении через себя – получилось слабо. На 66-й же Усман открылся под разрезную передачу и мощным ударом метров с 22 мощно пробил точно под дальнюю штангу! Это был гол, но VAR увидел у француза минимальный офсайд.

Не беда: уже на 71-й минуте Дембеле с передачи от свежего Мориба расстрелял ворота, забив пятый гол Барселоны в этой встрече. Только после этого "блаугранас" отпустили Сосьедад, даже позволив хозяевам отличиться голом престижа. Баски, в свою очередь, решили компенсировать провал эффектностью своего гола: Мугуруса прошел Лангле на фланге, сместился в центр и метров с 23-х засадил мяч в дальнюю девятку – 1: 5! Это был лучший гол встречи.

Реал Сосьедад мог и второй гол забить в результате выхода Янузая на линию штрафной и удара на 85-й минуте. Аднан пробил прямо в тер Штегена. Барса же на прощание решила забить шестой гол, раскатав головокружительную комбинацию в штрафной с ударом Месси под левую штангу – мяч рикошетом от нее влетел в ворота. 1:6!

Таким образом, Барселона набрала 62 зачетных балла, вернувшись на вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Сосьедад, имея в активе 46 зачетных баллов, остался пятым.