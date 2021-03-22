Абідаль покинув Барселону влітку 2020-го, невдовзі після лісабонських 2:8. За неповні два роки на посаді спортивного директора француз пересварився з тренерським штабом Вальверде та усіма лідерами команди. Конфлікт з Мессі фактично коштував йому роботи, стверджує каталонська преса. Абідаль став непроханим гостем в роздягальні, хоча скандальний Бартомеу просив його залишитись. В інтерв'ю The Telegraph 41-річний функціонер буквально розносить свого колишнього боса.

"У грудні 2018 року я порекомендував керівництву замінити Вальверде. Особисто звернувся до президента: "Думаю, це одне з тих рішень, яке необхідно прийняти зараз". Однак він не прислухався до мене. Ба більше, через два місяці після нашої розмови Бартомеу зробив усе навпаки, продовживши контракт з "Мурахою". Я намагався усіляко підтримувати тренера, але це виглядало трохи дивно", – зізнається дворазовий переможець ЛЧ.

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Вальверде протримався ще 11 місяців, його звільнили після поразки від Атлетіко у півфіналі Суперкубка Іспанії. Той же Абідаль негайно склав шорт-лист із чотирьох фахівців без контракту – Почеттіно, Сетьєн, Аллегрі та Хаві Ернандес. Першого начебто "відсіяли" через політичні мотиви: "Почеттіно заперечує будь-які контакти з Барсою? Це неправда. Ми спілкувались. На засіданні ради директорів я відстоював його кандидатуру, промовивши: "Він – один з найкращих. Дійшов до фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенхемом, у нього хороша філософія гри, ефективні тренування, гравці люблять його, і я думаю, що він був би ідеальним тренером у цій ситуації, але потрібен проект".

"Біло-синє" минуле аргентинця виявилось серйозною проблемою. Тим паче сам Поч у Тоттенхемі доволі зухвало коментував чутки щодо можливого переїзду на Камп Ноу. "Я знав, що існує політична проблема, оскільки аргументи керівництва зводились до Еспаньйола. Не думаю, що він хотів когось образити, ту фразу вирвали з контексту, проте мені доводили, що Почеттіно не поважає наш клуб.

Багато років тому Моурінью сказав, що Барса завжди була в його серці, та це не завадило йому очолити Мадрид. Не варто змішувати політику з професійними рішеннями, утім Барселона – унікальна структура з великою радою директорів і безліччю людей, які виносять вердикти", – бідкається Абідаль.

Лише через місяць після звільнення Вальверде і призначення Сетьєна француз піддався публічній критиці з боку Лео. "Команда має старанніше працювати" – смілива фраза Еріка викликала справжній землетрус в Каталонії. Мессі попросив свого колишнього партнера назвати імена гравців, які нібито байдикують на тренуваннях, утім відповіді так і не отримав. Між роздягальнею та керівництвом утворилась величезна прірва: "Я не відмовлюся від власних слів. На мій погляд, їм потрібно було тренуватися більше. Гвардіола завжди повторював: "Ви виграєте усе, якщо протягом тижня будете викладатись на 110 відсотків". До слова, я ніколи не говорив, що футболісти хочуть позбутися Вальверде.

Мессі розмовляв зі мною на цю тему. У нас була жорстка бесіда. Мені подобаються люди, які висловлюються прямо. Розумію, що Лео – капітан, і він хотів захистити команду. Я зовсім не ображаюсь. Ми обмінялися безліччю повідомлень, конфлікт вичерпано".

Влітку 2019-го "блаугранас" втратили шанс повернути Неймара! Француз запевняє, що ПСЖ був відкритий до перемовин: "За десять днів до закриття трансферного вікна я вирушив у Париж, щоб поговорити з Леонардо. Якби ми не підписали Грізманна, гадаю, Неймар повернувся б на Камп Ноу. Барса шукала лівого вінгера, а бразилець був чудовим варіантом. Але президент дуже хотів саме француза. Бартомеу лютував через суди з Неймаром. Його просили відкликати усі позови. Зрештою камбек не відбувся через перехід Грізі за 120 мільйонів євро".

Лапорта успадкував від попередньої хунти жахливі борги (понад 1 млрд євро). Абідаль, звісно ж, звинувачує Бартомеу: "Я представив клубу серйозних людей. Не можу назвати імена, але ми двічі зустрічалися в Англії. Вони обіцяли вкласти величезну суму грошей для врегулювання економічної ситуації на той момент. Контакти зберігались до листопада 2020-го, але нічого не вийшло. Барселона приховувала свої борги. Потенційний інвестор хоче знати про вас усе, і керівництво виявилось неготовим до цього. Розумію, що деяким людям соромно показувати рахунки, визнавати, що вони погано керують клубом. Усі намагались захистити передусім себе".

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