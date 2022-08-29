Слухи о возможном уходе Романа Яремчука из Бенфики распространялись уже давно. Среди ряда клубов самым реальным претендентом на украинца называли испанскую Севилью. Однако вчера СМИ ошеломили новостью о возвращении нападающего в чемпионат Бельгии: наш соотечественник присоединится к Брюгге – действующему чемпиону страны и участнику группового этапа Лиги чемпионов.

Яремчук покидает Бенфику и возвращается в чемпионат Бельгии, – Record

По информации издания Record, Бенфика и Брюгге уже подписали соглашение о переходе Яремчука. Португальский клуб получит за украинца 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, Бенфика получит 10% от будущей продажи игрока. Этот трансфер станет рекордным в истории Брюгге.

Напомним, Роман уже выступал в Лиге Жупиле – 4 сезона в Генте. Минувшим летом украинец перешел в Бенфику за 17 млн ​​евро, однако закрепиться в Лиссабоне не сумел: 9 голов и 5 ассистов в 47 матчах за "орлов".

Брюгге после 6-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Бельгии третьим. В групповом этапе Лиги чемпионов команда побореться с Порту, Атлетико и Байером.

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