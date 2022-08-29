Форвард збірної України Роман Яремчук за крок від поверення у Лігу Жупіле.

Чутки про можливий відхід Романа Яремчука з Бенфіки ширились вже давно. Серед низки клубів найреальнішим претендентом на українця називали іспанську Севілью. Однак вчора ЗМІ ошелешили новиною про повернення нападника у чемпіонат Бельгії: наш співвітчизник приєднається до Брюгге – чинного чемпіона країни та учасника групового етапу Ліги чемпіонів.

Яремчук покидає Бенфіку та повертається у чемпіонат Бельгії, – Record

За інформацією видання Record, Бенфіка та Брюгге вже підписали угоду про перехід Яремчука. Португальський клуб отримає за українця 16 мільйонів євро. Ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів. Окрім того, Бенфіка отримає 10% від майбутнього продажу гравця. Цей трансфер стане рекордним в історії Брюгге.

Нагадаємо, Роман вже виступав у Лізі Жупіле – 4 сезони в Генті. Минулого літа українець перейшов у Бенфіку за 17 млн євро, однак закріпитися у Лісабоні не зумів: 9 голів і 5 асистів у 47 матчах за "орлів".

Брюгге після 6-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії третім. У груповому етапі Ліги чемпіонів команда побореться з Порту, Атлетіко та Байєром.

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