Украинский форвард Роман Яремчук меняет один клуб из Лиги чемпионов на другой.

Яремчук переходит из Бенфики в Брюгге, сообщает авторитетное издание Record. Португальский клуб хотел получить за Романа 20 миллионов евро, однако согласился отпустить его дешевле.

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Бенфика решила сохранить в составе главного бомбардира Рамуша, поэтому Яремчук меняет клуб, чтобы иметь стабильное игровое время. Брюгге – действующий чемпион Бельгии и участник группового этапа Лиги чемпионов.

Яремчук якобы интересовал Севилью, но все же возвращается в Бельгию. Брюгге переключился на форварда сборной Украины после неудачных попыток подписать Хёйлунда. Основными нападающими Брюгге являются молодые Сова и Ютгла.

Роман уже выступал в Лиге Жупиле – 4 сезона в Генте. Прошлым летом после удачного Евро-2020 Яремчук перешел в Бенфику за 17 млн ​​евро. Однако закрепиться в Лиссабоне не сумел: 9 голов и 5 ассистов в 47 матчах за "орлов".