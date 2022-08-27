Андалусийцы раздумывают над подписанием украинского нападающего, который не может стать основным в Лиссабоне. В прошлом сезоне Роман проигрывал конкуренцию Дарвину Нуньесу, а теперь – Гонсалу Рамушу. "Нервионцы" планируют воспользоваться ситуацией и усилить Яремчуком свою линию атаки.

Бенфика выставила Яремчука на трансфер – португальцы хотят заработать после посредственного сезона украинца

Речь идет об аренде форварда сборной Украины с правом выкупа. Севилья уже контактировала с Бенфикой по поводу потенциального перехода Яремчука. Роман может покинуть "орлов" только в одном случае – если Гонсалу Рамуш останется в Бенфике. Об этом сообщает O Jogo.

Главный конкурент Яремчука является лакомым куском на трансферном рынке и может сменить клуб до конца лета. Уход Рамуша автоматически исключит шансы на трансфер Романа, а если Гонсалу останется, тогда уйти может уже украинец.

Мончи (спортивный директор Севильи) хочет подписать одного форварда. Кроме Яремчука, "нервионцы" рассматривают кандидатуру выступающего за Эспаньол Рауля Де Томаса, который ранее защищал цвета Бенфики.

К слову, ранее появилась информация, что лиссабонцы хотят получить за Яремчука 20 миллионов евро, потому не факт, что вариант с арендой в Севилью устроит нынешний клуб украинца. Контракт Романа с Бенфикой рассчитан до лета 2026 года.

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