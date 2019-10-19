Тоттенхэм на последних минутах спас ничью с Уотфордом, Челси дожал Ньюкасл: 9-й тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 9-го тура чемпионата Англии были зафиксированы ничейные счета в матчах Борнмута, Вулверхэмптона и Тоттенхэма, а Астон Вилла, Лестер и Челси победили Брайтон, Бёрнли и Ньюкасл соответственно.

Чемпионат Англии 2019/20, 9-й тур

Астон Вилла – Брайтон – 2:1

Голы: Гриллиш, 45+2, Таргет, 90+5 – Вебстер, 21

Удаление: Муй, 35 (вторая желтая)

Борнмут – Норвич – 0:0

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 1:1

Голы: Хименес, 61 (пен) – Ингз, 53

Лестер – Бёрнли – 2:1

Голы: Варди, 45, Тилеманс, 74 – Вуд, 26

Тоттенхэм – Уотфорд – 1:1

Голы: Алли, 86 – Дукуре, 6

Челси – Ньюкасл – 1:0

Гол: Алонсо, 73

Астон Вилла в родных стенах принимала Брайтон. Гости неплохо начали поединок, открыв счёт на 21-й минуте после подачи Гросса со штрафного, которую ударом головой в дальний угол замкнул Вебстер – правда, дальше дела пошли не так хорошо. На 30-й минуте Муй получил первую жёлтую карточку, на 35-й он получил вторую и удаление, а в конце первого тайма Хуррихейн забил гол Астон Виллы, который отменили после просмотра VAR. Впрочем, через несколько минут Гриллиш таки сравнял счёт – 1:1. Во втором тайме шла нервная позиционная борьба с несколькими неплохими моментами, но казалось, что всё завершится ничьей. Брайтон держался до 90+5-й минуты, но потом всё-таки пропустил после удара Таргета с острого угла – 2:1.

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В поединке между Борнмутом и Норвичем получилось не так весело. Команды обменивались неплохими моментами – в первом тайме Крул вытащил удар Соланке, а во втором Рамсдэйл парировал классный выстрел Пукки. В целом, матч выглядел довольно динамично и интересно, но реально голевых эпизодов не возникало. Как команды не старались, но до самого финального свистка забить хотя бы один мяч они так и не смогли.

Вулверхэмптон в родных стенах встречался с Саутгемптоном. В первом тайме болельщики увидели два гола Хименеса, однако оба арбитры отменили из-за положения вне игры. "Святые" ничем не отвечали, однако после перерыва Ингз неожиданно вывел гостей вперёд, воспользовавшись ошибкой Коуди перед собственной штрафной и переиграв Патрисиу в ближнем бою – 0:1. Впрочем, на 61-й минуте "волки" отыгрались с пенальти, который реализовал всё тот же Хименес. Как оказалось, это был последний гол во встрече.

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Лестер провёл очень непростой домашний поединок против Бёрнли, пропустив уже на 26-й минуте после шикарной подачи Макнила, которую ударом головой замкнул Вуд. Впрочем, в концовке первого тайма Варди аналогичным образом сравнял счёт – 1:1. Второй тайм давался "лисам" трудно, но инициатива явно была за хозяевами. Наконец, на 74-й минуте преимущество вылилось в красивую комбинацию на правом фланге и прострельную передачу Барнса, которую выстрелом с левого края штрафной в ближнюю девятку завершил Тилеманс – 2:1. Бёрнли мог отыграться на 86-й, забив гол в ворота Шмейхеля, однако его отменили из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Лестера.

Тоттенхэм после разгрома от Брайтона пытался реабилитироваться перед родными болельщиками, однако у гостей из Уотфорда были на это свои планы. Потеря Уэлбека из-за травмы уже на 4-й минуте не помешала "оленям" открыть счёт на 6-й – Янмаат получил диагональ от Каткарта, прошел по правому флангу и прострелил в штрафную на Дукуре, который переправил мяч в ворота. Далее Тоттенхэм оказывал сильное давление на Уотфорд, а на 49-й минуте Сон даже попал в перекладину – всё без толку. Гости держались до 86-й, пока Алли не воспользовался неудачным отскоком от голкипера и не покатил мяч в сетку. Больше голов команды не забивали.

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Челси дома принимал Ньюкасл. Матч тяжело давался хозяевам, однако инициатива оставалась именно за ними: в первом тайме ударом из пределов штрафной открыть счёт мог Маунт (Дубравка парировал), а после перерыва Алонсо проверил перекладину ворот соперника. Ньюкасл держал "нули" на табло до 73-й минуты, когда Маркос Алонсо получил скидку от Хадсона-Одоя и с левого края штрафной мощно пробил в дальний угол – 1:0! На этом счёте команды и разошлись.

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