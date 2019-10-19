Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения в Ливерпуле – был близок, но все решила магия старых знакомых украинцев

Эвертон победил Вест Хэм (2:0) в 9-м туре АПЛ. Андрей Ярмоленко вышел на второй тайм. Счет и отчет матча, который состоялся в Ливерпуле на Гудисон Парк, читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Вест Хэм на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Отметим, что "ириски" – единственный за 2 года клуб, которому Ярмоленко забивал 2 гола в официальной игре. Произошло это в прошлом сезоне. Дубль Андрея принес гостевую победу 3:1 на этом же стадионе. В последние годы команды преимущественно обменивались победами. Отметим, что в основе Эвертона вышел бывший лидер Шахтера по зарплате Бернард. Для наставника хозяев Марку Силвы этот поединок мог стать решающим – руководство уже поставило ему ультиматум.

Эвертон – Вест Хэм: Ярмоленко против экс-звезды Шахтера – онлайн-трансляция матча АПЛ

Эвертон, который не жалеет денег на трансферы, оказался в зоне вылета, набрав лишь 7 очков. В Вест Хэма дела шли получше – 12 баллов и восьмой место в таблице. На выезде в АПЛ 2019/20 Ярмоленко и Ко до сих пор не проигрывали: одна победа и 3 ничьи. Впрочем, "молоты" набрали только 1 пункт за предыдущие 2 тура. Эвертон же, проигравший 4 подряд матча, обе свои победы одержал дома, но было это еще в августе и в начале сентября.

Ярмоленко в стартовом составе сменил Пабло Форналс. "Вирус ФИФА" дал о себе знать – Андрей выложился по полной в сборной Украины. Первый топ-момент пришел от хозяев. После подачи Бернарда Том Дэйвис ударом с нескольких метров не смог прошить Роберто. Вест Хэм без украинца отдал полную инициативу "ириски", а правый фланг атаки откровенно разочаровывал. Бернард открыл счет на 17-й минуте. Экс-хавбек донецкого Шахтера поиздевался над двумя защитниками и почти с нулевого угла переиграл голкипера.

Ивоби классно вывел Ришарлисона на свидание с Роберто – штанга встала на защиту вратаря. Высокий прессинг Эвертона ставит "молотов" в неудобное положение. Преимущество 8:1 по ударам (5:0 по точным) в первые 25 минут отнюдь не удивляет. Результат – очень закономерный на Гудисон Парк. Бернард, к слову, забил Вест Хэму 2 гола за 3 матча, а в остальных 38-и играх АПЛ – всего 1. Конкурент Ярмоленко нанес единственный прицельный удар лондонцев за первый тайм. Получилось не очень опасно – Форналс тянулся на заброс из глубины и слабо пробил головой в руки вратарю. Игра Вест Хэм Юнайтед до перерыва что в атаке, что в защите – полный провал. Бернард же стал одним из лучших до перерыва. Бразилец получил 7,1 от Sofascore и 7,3 от Whoscored.

В перерыве Ярмоленко заменил Андерсона. Ришарлисон забил второй, но очевидного офсайда. Игрок сборной Украины разобрался на правом фланге и выложил конфетный пас на Форналса. Первая подобная передача у гостей за матч, испанский полузащитник упустил супершанс, пробив мимо ворот. Эвертон не с того места разыграл штрафной, арбитр остановил атаку, которая завершилась отмененным голом пяткой. Динь закрутил мимо стенки, однако не попал в створ ворот. Вест Хэм покреативнее после перерыва, но все еще стабильно проигрывает большинство борьбы. Мина выигрывает второй этаж и пробивает в нижний угол - Роберто тянет. Безумный дальний удар Уолкотта потряс перекладину. Ворота едва устояли под таким напором.

Техничная комбинация в короткий пас с участием Ярмоленко завершилась фолом против Лансини. Украинец выполнил штрафной, но его удар не стал шоком для Пикфорда. Бывший динамовец получил болезненный удар по голове. Жестко действует Эвертон, которому кровь из носа нужна эта победа. Ивоби совершенно потеряли в центре штрафной. Роберто чудом спасает Вест Хэм. Мина забил, но судьи по непонятным причинам быстро отменили взятие ворот. Ярмоленко вошел в штрафную, однако не смог обыграть Диня. Уолкотт разрывает левый фланг обороны, Диоп пробил по своим, снаряд попал в голову кипера и облизнул перекладину. Момент за моментом Эвертона.

Масуаку ударил по ноге Сидибе, арбитр придумал угловой, с которого "молоты" едва не сравняли. Пикфорд взял удары Алле и Диопа, Ярмоленко не успел сориентироваться и добить, а прострел пяткой заблокировали. Сигурдссон со второй попытки такой забил эффектный гол издалека. Не так давно он в составе Исландии не пустил Украины на ЧМ-2018, забив нам дважды. На этот раз Гилфи поставил точку в матче, который вывел его Эвертон из зоны вылета сразу на 12-е место. Вест Хэм остается 8-м, набрав на 2 очка больше.