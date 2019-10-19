Игроки Тоттенхэма недовольны нагрузками Почеттино

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино существенно увеличил количество тренировок с начала сезона 2019/20.

Некоторые игроки Тоттенхэма недовольны большим количеством тренировок, которые, по их мнению, стали причиной неудачного старта команды в АПЛ, сообщает Daily Mail.

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Маурисио Почеттино с недавнего времени стал настаивать на том, чтобы команда больше времени проводила на тренировочной базе. Теперь игроки обязаны ночевать на базе после приезда из гостевых матчей еврокубков, а на следующий день должны проводить разминку.

Кроме того, у игроков стало заметно меньше полноценных выходных дней. У "шпор" в последний раз был выходной 15 октября, а до этого – месяц назад. Как уточняет издание, следующий полноценный выходной у команды запланирован только на 28 октября, на следующий день после гостевого матча 10-го тура АПЛ против Ливерпуля.

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