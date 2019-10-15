Невеш заинтересовал Интер, – СМИ

Полузащитник английского Вулверхэмптона Рубен Невеш попал в сферу интересов миланского Интера.

В новом году "нерадзурри" могут сделать 22-летнего португальца своей главной трансферной целью, утверждает SportsMole.

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Несмотря на молодой возраст, Невеш уже имеет в активе 3 сезона за родной Порту и летом начал третью кампанию за Вулверхэмптон. В составе "волков" хавбек завоевал титул в Чемпионшипе, а затем сенсационно завершил сезон в АПЛ и помог мидлендцам выйти в Лигу Европы. Также он регулярно вызывается в сборную Португалии.

В сезоне 2019/20 Рубен Невеш провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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