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Фергюсон нашел усиление для Манчестер Юнайтед в Астон Вилле

18:53 75 Читати українською
Фергюсон нашел усиление для Манчестер Юнайтед в Астон Вилле
Джон Макгинн / Getty Images

Бывший наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон хочет видеть в составе "красных дьяволов" полузащитника Астон Виллы Джона Макгинна.

Легендарный тренер внимательно следит за талантливыми игроками из родной Шотландии, и прогресс Макгинна за последний год произвел на него положительное впечатление.

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Ожидается, что Фергюсон порекомендует руководству Юнайтед приобрести Макгинна уже в ближайшее трансферное окно, информирует Goal.com со ссылкой на бывшего скаута Астон Виллы Бобби Дженкса. Также сообщается, что трансфер игрока может обойтись МЮ в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, 24-летний Джон Макгинн перешел в Астон Виллу летом 2018 года из шотландского Хиберниана. В этом сезоне АПЛ в активе полузащитника 3 гола в семи матчах.

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Теги
Трансферы Англия Астон Вилла Астон Вилла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Джон Макгинн Джон Макгинн
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