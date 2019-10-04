Фергюсон нашел усиление для Манчестер Юнайтед в Астон Вилле

Бывший наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон хочет видеть в составе "красных дьяволов" полузащитника Астон Виллы Джона Макгинна.

Легендарный тренер внимательно следит за талантливыми игроками из родной Шотландии, и прогресс Макгинна за последний год произвел на него положительное впечатление.

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Ожидается, что Фергюсон порекомендует руководству Юнайтед приобрести Макгинна уже в ближайшее трансферное окно, информирует Goal.com со ссылкой на бывшего скаута Астон Виллы Бобби Дженкса. Также сообщается, что трансфер игрока может обойтись МЮ в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, 24-летний Джон Макгинн перешел в Астон Виллу летом 2018 года из шотландского Хиберниана. В этом сезоне АПЛ в активе полузащитника 3 гола в семи матчах.

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