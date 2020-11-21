Пеп Гвардіола на тижні підписав з Манчестер Сіті новий контракт та продовжив будівництво нової команди. Тоттенхем в останні роки випив чимало крові у каталонця: "шпори" вибили його з Ліги чемпіонів-2018/19, а в минулій АПЛ набрали 4 очки за два матчі. Жозе Моурінью підходив до гри серед лідерів чемпіонату, а от його опонент перебував лише в середині таблиці.

З перших хвилин на полі вималювалася прогнозована картина – Манчестер Сіті контролював м'яч на чужій половині, а Тоттенхем вичікував моменти для контратак. Лондонцям вдалося забити швидкий гол, коли Ндомбеле закинув з глибини на Сона, а той майстерно скористався провалом в обороні гостей і пробив поміж ніг Едерсону!

Манчестер Сіті продовжував комбінувати, шукаючи шпарини в захисті "шпор". Жезус опустився нижче, обігрався з партнером і вискочив на удар, але суперники заблокували спробу. Натомість господарі розігнали ще один чудовий випад зусиллями Хьойберга, Бергвейна, Сона та Кейна. Останній забив, але з офсайду. Кореєць мав бити сам...

"Містяни" ніяк не могли отримати дивіденди від володіння м'ячем. Нагоди виникали після кросів де Брюйне, але Тоттенхем дуже цупко та грамотно діяв у власному штрафному. Потім до створення моментів підключився Родрі. Іспанський опорник знайшов подачею Жезуса, а Габі асистував Ляпорту. Знову гол скасовано – арбітр з допомогою VAR вгледів гру рукою від бразильця, хоча навіть після повторів важко знайти правильне рішення.

До перерви Манчестер Сіті завдяки настирливості Жезуса та Торреса знайшов ще пару можливостей пробити, але м'яч розминався з воротами. Перший тайм завершився суперечками манкуніанців з арбітрами (щодо скасованого гола), а другий – з їхніх атак. Знову багато володіння, знову тиск на ворота Льоріса та знову без хороших шансів.

Гості раз по раз били, а господарі раз по раз блокували удари та терпіли. Хоча Манчестер Сіті не придумував чогось особливого, з чим не можна було впоратися. Моурінью виконав неймовірно вчасну заміну! На 65-й хвилині Ло Чельсо замінив Ндомбеле та через декілька секунд закріпив перевагу Тоттенхема. Реактивна вертикальна атака: Алдервейрелд вибив у центр поля на Кейна, той покотив у вільну зону наліво, а Ло Чельсо прокинув повз голкіпера.

Манчестер Сіті так і не спромігся забити бодай один гол – лише Діаш з подачі де Брюйне змусив голкіпера попітніти. Тоттенхем спокійно довів матч до перемоги, набрав 20 очок і вийшов на перше місце АПЛ (завтра його може змістити Лестер). "Містяни" ж з 12 балами залишилися в середині турнірної таблиці.

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